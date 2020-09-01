КРТИ ищет подрядчиков для кольцевой линии метро в Петербурге

31 августа Смольный объявил о начале конкурсов на поиск подрядчиков, которые разработают проекты планировок территорий под строительство кольцевой линии метро Санкт-Петербурга. Подрядчики должны будут разработать и согласовать во всех необходимых инстанциях документацию по проектам планировки, а также проектам межевания территории для размещения вестибюлей.

По планам длина новой ветки составит 40,2 километра. Всего в составе кольцевой ветки, согласно схеме, разместятся 20 станций, 14 из которых станут пересадочными узлами. Половину кольцевой линии метро в городе планируется построить к 2034 году.

Сейчас Комитет по развитию транспортной инфраструктуры дал старт конкурсам по трем участкам. Первый участок — от станции «Площадь Калинина» до станции «Ладожская-2», цена контракта составляет почти 40 миллионов рублей. Второй — от станции «Лесная-2» до станции «Площадь Калинина», цена контракта — 28,8 миллионов рублей. Последний участок — электродепо «Арсенальное», начальная (максимальная) цена контракта которого составляет 10,9 млн рублей. Экс-губернатор Петербурга Георгий Полтавченко говорил о том, что строительство новых станций обойдется городскому бюджету в 300 млрд рублей.