Северная столица станет модной

Реконцепция «Дома Мод» началась в 2019 году с появления на первых двух этажах якорного арендатора UNIQLO. В конце лета стало известно, что компания «Иридато групп», реализующая на российском рынке товары от модных брендов одежды и обуви, арендовала 4 этажа, более 6 тысяч квадратных метров, в легендарном здании ТЦ.

В историческом торговом центре будут проводить реконцепцию: в планах комании открыть fashion-пространство с международными и российскими брендами, фуд-холл, шоу-румы и коворкинг. Олег Олейников, управляющий партнер «Иридато Групп», сообщил, что на третьем этаже будут продаваться лимитированные коллекции таких брендов, как Adidas, Nike, The North Face, а четвертый этаж займут известные и начинающие российские дизайнеры. Мужчина отметил, что перед компанией стоит задача возродить «Дом мод» и организовать здесь модное фэшн-пространство городского значения, где будут собраны лимитированные линейки более 50 мировых брендов streetwear & lifestyle и лучшие коллекции российских дизайнеров. «Это будет премиальный проект, близкий по концепции к универмагу „Цветной“ в Москве», — уточнил Олейников.

Часть брендов будет управлять своими торговыми точками напрямую, оператором других будет сама «Иридато Групп». Помещение демонстрационного зала компания планирует использовать для проведения дизайнерских показов, тематических мастер-классов, лекций и кинопоказов.

Первый этап работ, в рамках которого будут обновлены третий и четвертый этажи, будет завершен в текущем году. После этого инвестор намерен заняться развитием оставшихся площадей: на пятом этаже должен появиться фуд-холл, рассчитанный на восемь гастрономических концепций, а верхний этаж займут шоу-румы, студии по пошиву и ремонту одежды, офисы модных брендов и коворкинг для представителей творческих профессий. Точные сроки их запуска пока не определены.

«Иридато Групп» уже развивает по франшизе магазины Calzedonia, Intimissimi, Tezenis, Lee, Wrangler, Vans, Mango, Miniso в Петербурге и других городах. Также в ее управлении находится кафе Rublin на Невском проспекте.