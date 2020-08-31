Дрозденко взглянул на новый стадион в Янино

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко оценил новый футбольный стадион в Янино, который построен в соответствии со стандартами FIFA.

Известно, что площадь стадиона составляет 16 тысяч квадратных метров, а первые соревнования на нем пройдут уже 12 сентября. Об этом сообщает телеканал «ЛенТВ24».

Дрозденко пожелал всем участвующим в соревнованиях на новом стадионе «больших достижений», а также губернатор заявил, что на арене созданы очень комфортные условия. Причем удобства созданы как для любителей, так и для профессионалов. Так, на стадионе имеются беговые дорожки протяженностью 400 метров, а также площадка со специальным оборудованием и разметкой для маломобильной категории населения.