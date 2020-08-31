Ефремов объяснил, почему он признался в содеянном

Михаил Ефремов объяснил, почему после смертельного ДТП в центре Москве он дал признательные показания. В Пресненском суде Москвы актер сказал, что во все виновато похмелье. «Я вину признал, потому что с похмелья был нервным», — говорит Михаил. Также он добавил, что «ездил с пяти часов, искал пиво», а потом ему понадобились деньги и поэтому он «пошел в машину за карточкой».

Ефремов помнит всё уже с момента, когда сидит у следователя. При этом он отмечает, что не помнит, предлагал ли тот ему адвоката. «Я вышел, меня встретили друзья, Дашка предложила поехать к ней, а утром уже умер Захаров, и мы поехали в суд», — заявил Михаил Ефремов.

Результаты наркологической экспертизы актер тоже раскритиковал. Он не понимает, откуда в его крови следы наркотических веществ, ведь влечения к подобным вещам он тоже не припоминает.