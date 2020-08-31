Петербуржец дал полицейскому взятку – 250 тысяч рублей

В Санкт-Петербурге мужчина хотел откупиться от полиции взяткой, потому что его супруге грозило возбуждение уголовного дела. Муж намеревался откупиться, чтоб в обмен на денежное вознаграждение, возбуждение уголовного дела в отношении его жены было предотвращено. Однако в итоге он сам стал фигурантом уголовного дела.

Как известно, 28 августа мужчина передал начальнику 77 отдела полиции УМВД России по Адмиралтейскому району взятку в размере 250 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Следственных органов СК России по Петербургу.

На данный момент мужчина обвинен в попытке дать взятку. Сейчас они вместе с женой задержаны, и мера пресечения устанавливается.