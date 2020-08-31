Добровольцев из Петербурга наградили президентскими медалями

Награждение петербуржских добровольцев, которые во время пандемии коронавирусной инфекции помогали жителями Северной столицы, прошло с участием заместителя полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Любови Совершаевой и вице-губернатора Санкт-Петербурга Александра Бельского.

Памятные медали Президента Российской Федерации получили 35 волонтеров, а 8 добровольцев наравне с представителями бизнеса получили в награду благодарственные письма от Александра Беглова.

Во время пандемии волонтеры отвечали на обращения петербуржцев и дежурили на горячей линии. Всего они выполнили заявки более 22,7 тыс. жителей Северной столицы.