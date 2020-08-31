Первоклашкам Петербурга вручат подарки

Первоклассники Санкт-Петербурга в День знаний 1 сентября получат традиционные подарки от города. Каждому ребенку, идущему в первый класс, будет вручен набор из трех познавательных книг. Книги уже переданы в школы Северной столицы, где дожидаются будущих владельцев. В этом году, по сообщению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, в первые классы пойдут 62 тысячи человек.

Комитет по образованию сообщает, что детям вручат следующие книги: «Все для Победы», «Правила дорожного движения» и «Все самые великие сказки». Также, возможно, по традиции детям подарят что-то от класса.