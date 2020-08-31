Немецкий фонд сообщили о состоянии Навального перед транспортировкой в Германию

Немецкий фонд Cinema for Peace, занимавшей организацией перевозки Алексея Навального в Германию, 31 августа сообщил результаты осмотра оппозиционера и блогера немецкими врачами в Омске.

Согласно пресс-релизу фонда, решение о перевозке Навального в пятницу ночью было принято после целого дня дипломатических усилий и подготовки собственного медицинского отчета. Данный отчет показал «тревожные результаты», в том числе низкую температура тела (всего 34,2 градуса).

Алексей Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву.