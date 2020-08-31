Гендиректор «Метростроя» Сергей Харлашкин покинул пост

Генеральный директор «Метростроя» Сергей Харлашкин покинул место работы. Он уволился по собственному желанию.

Сергей Харлашкин занимал пост директора организации с конца 2019 года, до этого он возглавлял комитет по развитию транспортной инфраструктуры. Информаця о его увольнении была подтверждена «Метростроем» и самим Харлашкиным. В СМИ предполагают, что в дальнейшем он будет работать в транспортной сфере в Ленинградской области.

Как сообщает пресс-служба «Метростроя», обязанности руководителя организации в настоящее время исполняет заместитель Харлашкина, главный инженер Алексей Старков.