Жители Папуа – Новой Гвинеи просят патриарха Кирилла обратить их в православие

Пресс-служба фонда имени Николая Николаевича Миклухо-Маклая сообщает, что жители Папуа – Новой Гвинеи написали коллективное письмо, адресованное патриарху Кириллу. В нем они просять начать в стране православную миссию.

Ранее, в январе-феврале 2020 года, остров посетил настоятель прихода Воздвижения Креста Господня в Тайбэе иерей Кирилл Шкарбуль. Он прибыл в провинцию Восточный Сепик и встретился с местным населением. После его визита принять православие решил целый местный клан, члены которого стали первыми православными Папуа – Новой Гвинеи.