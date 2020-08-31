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Появилась доставка из «Магнита» в любой петербургский дом

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© Фото: www.magnit.com/ru

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«Магнит» и Delivery Club запустили экспресс-доставку продуктов.

Изначально такая идея воплотилась на территории Москвы, однако уже к концу этого года доставка продуктов из магазинов сети «Магнит» станет доступной каждому жителю любого района Петербурга.

Кроме этого, ритейлер планирует распространить эту новинку по другим городам. Так, до конца 2020 года компания намерена запустить доставку в 15 крупнейших городах России.

«Магнит» уточняет, что на данный момент всем пользователям Delivery Club доступно для заказа 5000 товарных позиций, включая непродовольственные товары. Однако, нельзя заказать табачные изделия, алкоголь и пиротехнику.

Известно, что минимальную сумму заказа устанавливать не планируется, а сама доставка будет стоить 149 рублей и занимать 30-45 минут. Примечательно, что доставка всех заказов будет осуществлена бесконтактным способом.

Предполагается, что стоимость доставки также будет снижаться в зависимости от объема заказываемых товаров. Для постоянных клиентов доставка и вовсе может стать бесплатной.

По словам заместителя гендиректора розничной сети «Магнит» Флориана Янсена, стоимость доставки, возможно, снизится. Это будет зависеть от объема заказанных товаров, а для постоянных клиентов может и вовсе стать бесплатной.

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