12 сентября откроют петербургские кинотеатры и фуд-корты

В понедельник 31 авугста Евгений Елин, вице-губернатор Санкт-Петербурга, сообщил, что запрет на работу кинотеатров, концертных залов и фудкортов снимут, если в Петербурге не ухудшится эпидемологическая ситуация. По словам Евгения Елина, чиновники будут наблюдать, как на заболеваемость новой коронавирусной инфекцией повлияет начало учебного года.

Отметим, что в августе количество заболевших COVID-19 в Петербурге постепенно начало расти. По мнению Дмитрия Лисовца, председателя комитета по здравоохранению, рост числа забловших напрямую связан с тем, что в конце лета петербуржцы стали возвращаться из других регионов и стран с отдыха.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов сообщал, что запрет на деятельность фудкортов и кинотеатров продлен в Петербурге до 20 сентября.