Беглов рассказал, что безопасность очного обучения обошлась городу в 6 млрд рублей

Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», что школьники и студенты, учащиеся на очном обучении, будут приходить и уходить в разное время, в заведениях будут открыты дополнительные входы, а ученикам будут измерять температуру бесконтактным способом.

Власти Санкт-Петербурга выделили на безопасность очного учебного процесса 6 миллиардов рублей, которые были направлены на приобретение индивидуальных мер защиты, обеззараживателей воздуха и прочих принадлежностей для обеспечения санитарно-эпидемической безопасности.

Беглов призвал родителей учащихся «объединить усилия в разъяснении мер безопасности». Напоминаем, что торжественные мероприятия 1 сентября пройдут только для учеников первых классов и выпускников школ. В учреждениях будет составлено специальное расписание для сведения к минимуму контактов между обучающимися.