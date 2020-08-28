Прощайте, теплые выходные: в Петербурге ближайшие два дня будет дождь

Росгидрометцентр сообщил, что лето в Санкт-Петербурге уже закончилось. Синоптики пообещали петербуржцам дожди в течение всех выходных. Так, по данным Росгидрометцентра, в субботу, 29 августа, максимальная температура воздуха составит 18 градусов. Ожидается преимущественная облачность, то есть в городе небо затянут облака, из которых будет лить дождь и лишь изредка из-за облаков будет проглядываться солнце.

На следующий день, на воскресенье 30 августа, обещано небольшое повышение температуры. Так, в этот день воздуха в городе прогреется до плюс 19 градусов. Однако солнца уже ждать не стоит, потому что в течении всего дня будет лить дождь.

Сегодня, 28 августа, в Северной столице заметно похолодало, температура опустилась до 15 градусов тепла.