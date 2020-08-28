В Пушкинском районе открылся новый детский сад

В Санкт-Петербурге в поселке Шушары Пушкинского района открылся детсад. Это филиал детского сада номер 37 на Школьной улице. Уже 31 августа туда переведут 180 детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Новый детский сад размещается на двух этажах. Правительство города сообщает, что в детском саду оборудованы все необходимые помещения для воспитания и присмотра за детьми: пищевой блок, группы для детей с развивающим и игровым оборудованием, спортивный зал, музыкальный зал и медицинский кабинет. Также там есть двор, на котором установлены веранды, песочницы, горки, качели и есть спортивный инвентарь.