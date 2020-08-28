Процедуру банкротства максимально упростят

1 сентября в Российской Федерации вступает в силу закон о внесудебной процедуре банкротства граждан. Этот закон сделает процедуру банкротства максимально удобной, быстрой и четкой, как сообщает заместитель министра экономического развития РФ Илья Торосов.

Процедура внесудебного банкротства граждан будет происходить через многофункциональные центры. Для признания гражданина банкротом следует обратиться в МФЦ и дождаться проверки. После проверочных процедур сотрудник центра госуслуг примет решение, инициировать ли процедуру банкротсва граждан.

Новый порядок банкротства призван помочь социально незащищенным гражданам с небольшим долгом, который они не в состоянии выплатить. По мнению руководителя Департамента экономической политики и развития города Москвы Кирилла Прутова, благодаря упрощенной процедуре граждане смогут освободиться от долгов и вернуться в экономическую жизнь страны.