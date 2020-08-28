У петербургских спортсменов могут забрать премии

Комитет по физической культуре и спорту опубликовал проект постановления, который предусматривает возврат денежных премий, выданных спортсменам. Этими премиями наградят спортсменов и тренеров, проявивших себя на зимних юношеских Олимпийских играх в Лозанне, до конца 2020 года.

Просто так премии забирать не будут. Это произойдет в том случае, если выяснится, что спортсмен принимал допинг, чтобы улучшить свой результат. Постановление даст правительству гарантии, что премии будут выплачиваться заслуженно. Если спортсмена уличили в приеме запрещенных препаратов на соревнованиях, его или его тренера обяжут вернуть выделенные средства. В случае отказа от добровольного возвращения премию потребуют вернуть обратно через суд.