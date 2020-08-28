Больше половины россиян недовольны жилищными условиями

Исследование, проведенное аналитиками «Сбербанк страхование» и ДомКлик от Сбербанка, показывает, что более половины россиян (60%) не довольны своим жильем. 31% жителей многоквартирных домов мечтает о ремонте, четверть — об увеличении жилой площади. И только четверть опрошенных заявляет, что довольна домом и не хочет ничего менять.

Самоизоляция и долгое нахождение дома, вызванные пандемией коронавируса, заставили россиян пересмотреть свои взгляды на условия, в которых они находятся, чем и вызвано недовольство. Многие задумались просто о покупке новой мебели, а кто-то нацелился на капитальный ремонт или хочет увеличить жилплощадь.

Недовольство жилищем также может быть вызвано инфраструктурой вокруг дома, районом проживания и соседями.