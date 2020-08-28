Родительские собрания перейдут в онлайн-формат

Начальник отдела организации надзора по гигиене детей и подростков Роспотребнадзора Галина Яновская сообщила, что в этом учебном году школы не пустят родителей без особой необходимости, а родительские собрания перейдут в онлайн-режим. Также Яновская уточнила, что все российские школы отчитались о готовности к новому учебному году.

Так, по новым нормам, на одного ученика в классе должно выделяться 2,5 метра. Если у ребенка или у учителя зафиксируют заражение коронавирусной инфекцией, то сработает система экстренного оповещения и занятия у детей буду проходить в онлайн-режиме.