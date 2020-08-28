Депутат Госдумы предложила уменьшить ипотечную ставку для семей с приемными детьми

Елена Строкова, депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации, в пятницу 28 августа направила письмо вице-премьеру Татьяне Голиковой с инициативным предложением. «Предлагаю рассмотреть возможность уменьшения процентной ставки на ипотеку для семейных пар, которые усыновили детей из детских домов» — написала Елена.

Депутат также отметила, что в настоящее время дети из детских домов теряют право на получение жилья от государства в случае усыновления и потому многие семьи предпочитают опекунство, которое сохраняет для ребенка возможность претендовать на жилое помещение и получить квартиру по достижении совершеннолетия.

Нововведение может стать ключевым фактором, отличающим усыновление от опекунства и способствовать развитию оформления родственных связей.