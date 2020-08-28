В России вырастут цены на икру

У оптовых поставщиков лососевой икры ожидается рост цен. По данным управляющего партнера Agro & Food Communications Ильи Березнюка, рассматривается повышение отгрузочных цен на горбушу от 2,3 до 3 тысяч рублей за один килограмм. Также существует мнение о том, что сама рыба может подорожать до 3,3 тысяч.

В числе причин повышения цен называют слабый улов и увеличение расхода рыбаков на материалы и оборудование. Также на бизнесе сказались ограничительные меры, введенные в ходе пандемии новой коронавирусной инфекции.

При этом производство икры может сократиться на 25-30%.

По информации Росрыболовства, на момент 17 августа в России выловили более 220 тысяч тонн тихоокеанского лосося. Это на 49% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. В Камчатском крае улов сократился на 54%, в Сахалинской области — на 39%.