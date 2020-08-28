16 тысяч балконов Петербурга признаны потенциально аварийными

Виктор Борщев, председатель Жилищного комитета, рассказал, что на данный момент более чем 16 тысяч городских балконов находятся в потенциально аварийном состоянии. Эксперт также добавил, что 10% из них даже не нуждаются в дополнительной проверке и очевидно аварийны.

Работы по инвентаризации балконов планируется завершить к 15 сентября, далее правительству Санкт-Петербурга будет предложено разработать и профинансировать программу ремонта балконов. На данный момент предполагается, что программа будет состоять из двух частей: балконы будут ремонтировать в рамках капитального ремонта фасада дома Фондом капремонта, а также на дополнительные средства администрации районов города, которые выделяют на устранение аварийных конструкций. Совместная программа рассчитана на 2-3 года.