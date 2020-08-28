Озвучены условия для родителей в День знаний в школах Петербурга.

Из-за пандемии коронавируса торжественные линейки в этом году будут проводиться под открытым небом лишь для учеников 1 и 11 классов. Губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала «Россия 24» отметил, что 530 тысяч детей пойдут в 687 школ города, из которых 62 тысячи станут первоклассниками.

Родителей губернатор попросил не приходить на линейки вместе, а лишь по одному. Все родители при этом обязательно должны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Роспотребнадзор разрешил проводить линейки лишь с этим условием. В качестве дополнительных мер предосторожности,чтобы сохранить здоровье школьников и учителей, при входе в школу будут проверять температуру и будут созданы условия для того, чтобы не было неоправданных перемещений между классами.