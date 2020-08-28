Полиция Петербурга получит 100 новых машин с «прослушкой»

На парковке автохозяйства Главного управления Министерства внутренних дел по г . Санкт-Петербургу и Ленинградской области были замечены новые автомобили. В ближайшее время сотни новых служебных машин марок «Шкода» и «Хендай» перейдет в пользование петербургской полиции.

Отмечается, что новые автомобили оборудованы микрофонами и камерами, такие машины в народе прозвали «антивзяточными». Отключить систему наблюдения и контроля затруднительно, звук и изображение транслируются напрямую в Управление ГИБДД. Сообщается, что некоторые полицейские уже придумывают способы сохранить приватность — например, парковать машины камерой в стену или лес и разговаривать на улице. Кроме того, сотрудники не горят желанием расставаться со старыми служебными автомобилями и под любыми предлогами отказываются от предложений замены.