Промышленные предприятия Петербурга получат субсидии

Пресс-служба Смольного сообщает, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление, согласно которому власти города будут предоставлять субсидии промышленным предприятиям. Они пойдут на компенсацию затрат на участие в международных выставках, а также возместят средства, потраченные на экспорт товаров.

Субсидию можно будет получить за период с сентября 2018 года по сентябрь 2020 года. Она предзназначена для обрабатывающих производств, зарегистрированных в Петербурге. Компенсировать можно будет 50% затрат на участие в выставках. Максимальная сумма субсидии, выдаваемая одному предприятию, составит 750 тысяч рублей. Оформление требований экспорта можно будет компенсировать в полном объеме на сумму до 3 миллионов рублей.