Квартиру Шостаковича выставили на Авито за 89 млн рублей

В Санкт-Петербурге разместили объявление на сайте Авито, в котором выставили на продажу шестикомнатную квартиру с террасой стоимость 89 млн рублей. В этой квартире жил и работал советский композитор Дмитрий Шостакович. Как известно, он проживал в доме №29/37 по Кронверкской улице в здании 1914 года более известном как как Дом Бенуа.

В конце 1930-х годов семья Шостаковичей занимала четыре комнаты в квартире с окнами на Пушкарскую улицу. Сейчас площадь апартаментов составляет 240 квадратных метров.

Сообщается, что в квартире сохранили все, что возможно. Например, удалось сохранить оригинальную планировку и паркет, а также владельцы привели в порядок двери и рамы, и даже старинную фурнитуру.

По словам продавца, именно в этой квартире композитор написал знаменитую Ленинградскую симфонию.