Беглов выделил деньги на растопку снега

Власти Санкт-Петербурга выделили субсидии на содержание снегоплавильных и снегоприемных пунктов для того, чтобы возместить недополученные доходы ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Так, появятся ежегодные субсидии на содержание 11 стационарных снегоплавильных пунктов и 7 стационарных инженерно-оборудованных снегоприемных пунктов. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

Известно, что зимой будут свозить в эти пункты собранный после уборки города снег, который будет там таять от тепла сточных вод. Талые воды после предварительной очистки будут отводиться в систему канализации, а затем поступать на городские очистные сооружения.