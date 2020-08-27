Пора запретить песню Шуфутинского «3 сентября»

Ежедневно появляются тысячи петиций на знаменитом сайте Change.org. Именно там люди со всего мира создают свои гражданские кампании, находят сторонников и осуществляют важные для них перемены вместе с соратниками.

Один из таких пользователей Change.org создал петицию о запрете песни Михаила Шуфутинского. Речь идёт о композиции «3 сентября». Создатель петиции заявил, что не понимает, как из года в год можно слушать одну и ту же песню. К тому же, ее транслируют по радио и по телевидению. Вдобавок к вещанию по радио и на ТВ об этой песне много говорят на просторах сети Интернет. Там появляется много шуток накануне 3 сентября, а также много стикеров и открыток с данной тематикой.

Инициатива запрета песни появилась совсем недавно. Но стоит ли надеяться на положительное решение – неизвестно. Ответ дадут в скором времени в Заксобрании Петербурга.