Врачей предлагают включить в экипажи российских пассажирских самолетов

Евгениию Дитрих, Министр транспорта Российской Федерации, получил письмо от Дмитрия Курдесова, главы общественного движения «За безопасность», с предложением о внесении изменений в действующее законодательство.

По мнению активиста Дмитрия Курдесова, врач на борту необходим в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, посокльку персонал далеко не всегда способен оказать оперативную и надлежащую помощь. Курдесов подчеркнул, что врач экипажа сможет не только оказать квалифицированную медицинскую помощь, но и оперативно принять решение о необходимости экстренной посадки.

Данное предложение определенным образом связано с недавней эксренной госпитализацией политика Алексей Навального с борта самолета, совершающего рейс Томск-Москва. Напоминаем, что на данный момент руководитель ФБК находится в Германии в состоянии комы.