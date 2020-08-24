Пресс-служба городского метрополитена сообщила, что в вестибюле станции метро «Дунайская» Фрунзенско-Приморской линии 24 августа начались работы по ликвидации протечек. На данный момент работы ведутся на лестничном спуске вестибюля № 2, подрядчик работает в рамках гарантийных обязательств.

С момента открытия в октябре 2019 года, на станции наблюдается большое количество проблем с гидроизоляцией, на которые регулярно жалуются горожане. Причинами проблем назывались непростые гидрогеологические условия, недостаточная отработанность технологии «top-down», которая впервые использовалась в Санкт-Петербурге и, как следствие, нарушение технологий.

Эксперты предполагают, что «слабыми» местами стали технологические разрывы «стены в грунте», которые необходимо делать, например, для присоединения пешеходного перехода. Ошибка могла появиться на стадии вырубки в ограждающей конструкции, которая производилась уже после нанесения слоя гидроизоляции. Рабриа с уголовой конструкцией имеет свою специфику, поэтому при несоблюдении правил грунтовые воды могут попадать в пешеходный переход или на станцию.

Метрополитен информирует, что начатые работы будут завершены к 15 сентября.