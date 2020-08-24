Петербургский крематорий привлек внимание антимонопольной службы

Федеральная антимонопольная служба официально предупредила государственное унитарное предприятие «Ритуальные услуги», занимающее лидирующее положение на рунке кремации в Санкт-Петербурге.
Предупреждение, выданное предприятию, содержит требование прекратить действия, нарушающие закон о защите конкуренции. Действия ФАС стали реакцией на обращение ООО «Похоронная служба», которой «Ритуальные услуги» отказали в заключении договора на оказание ритуальных услуг населению. При этом договоры заключены с другими предприятиями, из-за чего создаются преимущественные условия для хозсубъектов конкурентов.
Крематорий обязан направить проект договора на оказание услуг ООО «Похоронная служба», иначе его ждет возбуждение антимонопольного дела.