Петербургский крематорий привлек внимание антимонопольной службы

Петербургские учителя рассказали, как пройдут занятия в новом учебном году.

Верхний сад Петергофа закрыт для посетителей как минимум до 2024 года

Петербургские учителя рассказали, как пройдут занятия в новом учебном году.

Петербургские учителя рассказали, как пройдут занятия в новом учебном году.

Верхний сад Петергофа закрыт для посетителей как минимум до 2024 года

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Предупреждение, выданное предприятию, содержит требование прекратить действия, нарушающие закон о защите конкуренции. Действия ФАС стали реакцией на обращение ООО «Похоронная служба», которой «Ритуальные услуги» отказали в заключении договора на оказание ритуальных услуг населению. При этом договоры заключены с другими предприятиями, из-за чего создаются преимущественные условия для хозсубъектов конкурентов.

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