Это вам не игрушки: с карты петербуржца сняли 760 тысяч в мобильной игре

Житель Северной столицы подал в суд на разработчиков игры «Великий султан». Он установил ее на свой телефон 10 сентября 2018 года и согласился на условия пользования приложением, но недостаточно внимательно его прочитал, разрешив игре, в частности, получить доступ к своим банковским картам, привязанным к сервису Play Market. В итоге за полгода с его карты было списано 763550 рублей.

Геймер подал иск к Mechanist Internet Technilogeis Co.Ltd, Google LLC и АО «Тинькофф Банк». В суде он заявил, что не был достаточно проинформирован о способах списания денежных средств. Отследить вовремя он их также не смог, поскольку не подключил услугу информирования о списании средств по смс. Он потребовал защитить свои права потребителя в Пушкинском суде, и потребовал в качестве компенсации 653958 рублей, 109 индийских рупий, 5 тысяч рублей за моральный ущерб.

Суд отказал в удовлетворении иска в связи с тем, что приложение предоставило полную информацию о возможных списаниях средств и платных услугах, и пользователь согласился с ними при установке.