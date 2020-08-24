Кронверкский мост после реконструции не изменит внешний вид

Мост через Кронверкский пролив вскоре будет отремонтирован. При этом, согласно проекту, внешний облик моста не будет изменен. Также он останется пешеходным, машины будут допускаться на него только по особым случаям.

В ходе ремонта полностью заменят пролетные строения, поперечный и продольный настил, а также мостовое полотно. Проведут ремонт промежуточных опор и заменят свайное основание.

Кронверкский мост является одним из самых "молодых" в Санкт-Петербурге. Он был построен в 1938 году и соединяет Заячий и Петроградский острова. В данный момент опоры и конструкции моста находится почти в аварийном состоянии.