Россиян ждёт теплая осень, сентябрь начнётся практически без дождей

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в сентябре ожидается теплая погода, температура даже иногда будет превышать норму.

По данным специалистов, осень начнется с теплого сентября, первый месяц осени будет «комфортным», ведь осадков ожидается меньше, чем обычно.

В целом климатологи считают, что в этом году погода в России становится менее предсказуемой в связи с глобальным потеплением. Объясняется это тем, что воздушные массы становятся менее подвижными и поэтому стоячие волны холодного и теплого воздуха гораздо дольше задерживаются над территорией России.