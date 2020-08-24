МЧС объяснили, как не потеряться в лесу

Сотрудники МЧС поделились обобщенными данными по самым частым причинам пропажи в лесах. Например, обычно в лесу теряются пожилые мужчины, которые пошли по грибы. Также, как правило, приходится искать ушедших по ягоды и грибы людей, не взявших с собой компас. Кроме того, зачастую пропадают грибники, которые не придали должного значения плохому самочувствию.

В целом, главной причиной пропажи людей становится нарушение элементарных правил безопасности. Так, любители надевать в лес камуфляж затрудняют спасателям поиски. В связи с этим МЧС рекомендует надевать в лес яркую одежу. Еще одной частой причиной долгих поисков становится незаряженные гаджеты, многие люди перед походом в лес даже не заряжают телефоны.