Последняя неделя лета в Петербурге начнется с дождей

На этой неделе в Северной столице правит атлантический циклон. Сегодня и в ближайшие дни пройдут несильные дожди. В течение недели температура будет постепенно понижаться.

24 августа ожидается утром 17 градусов тепла, днем до +21. Ветер в Петербурге южный 2 м/с, а атмосферное давление 752 мм рт столба. Во второй половине дня возможны осадки. В целом погода будет облачная, но с прояснениями, сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

25 и 26 августа ожидается похожая погода. Будет облачно с прояснениями и кратковременные дожди не обойдут стороной. Однако температура будет снижаться и днём стоит ожидать 18-20 градусов тепла.