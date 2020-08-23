По результатам опроса, школьники предпочитают очное обучение

Skysmart провел опрос среди российских школьников, который выяснил, какая форма обучения нравится им больше, традиционная или новая, удаленная. Выяснилось, что 49% опрошенных детей предпочли бы традиционный формат обучения. Среди преимуществ такой формы школьники видят объяснение материала учителями, живое общение с педагогами и одноклассниками, а среди недостатков — ранние подъемы в школу и невозможность учиться в своем темпе.

Учиться удаленно было бы комфортно только 24% учеников российских школ, а еще 27% затрудняются ответить. И 20% школьников считают, что в обучение можно вводить дистанционные элементы, если в их работе не будет перебоев.