Жительница Петербурга стала "Миссис Россия Классик"

Жительница Санкт-Петербурга Екатерина Приходько в субботу, 22 августа, одержала победу в национальному конкурсе красоты для замужних женщин «Миссис Россия — 2020». Она стала лучшей в номации «Классик», в которой состязались участницы в возрасте старше 40 лет.

Екатерине Приходько 48 лет, она многодетная мать. При этом она занимается не только семьей, а строит успешную карьеру, являясь главой компании в сфере промышленности и медицины.

В своем профиле в Instagram победительница поделилась фотографиями с конкурса и эмоциями по поводу одержанной победы, заявив, что это начало ее нового пути.