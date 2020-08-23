На петербуржца завели уголовное дело из-за выброшенного флага России

На жителя Санкт-Петербурга завели уголовное дело из-за российского флага.

22 августа, утром, в полицию поступило сообщение, что на Тамбовской улице возле дома №75 в мусорную урну выброшен российский флаг. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. Им оказался 35-летний петербуржец. Предполагается, что он снял флаг с крепления на стену дома и выбросил. Это произошло в День Государственного флага России. Флаг нашел работник ЖКС и отнес его в службу.

С подозреваемого взята подписка о невыезде и надлежащем поведении. По статье 329 Уголовного Кодекса Российской Федерации, за надругательство над государственным флагом мужчине грозит до года лишения свободы.