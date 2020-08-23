Автомобиль — не роскошь: многодетным семьям могут начать дарить машины

Дептутат Государственной Думы Иван Сухарев направил письмо министру труда и социальной защиты Антону Котякову, в котором выдвинул предложение выдавать отечественные автомобили многодетным семьям. Автомобили предалагается выдавать в собственность семьям при рождении пятого ребенка. Сами автомобили должны обладать вместимостью не менее семи мест и быть отчественного производства, выдача будет производиться за счет федеральных средств.

Депутат заявил, что поддержка многодетных семей входит в приоритеты государства, и выдача машин может существенно поддержать их, поскольку многие многодетные семьи самостоятельно приобрести транспортное средство не могут в связи с высокими расходами на детей.