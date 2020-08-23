Размер стипендий в России могут увеличить до прожиточного минимума

Геннадий Онищенко, бывший главный государственный врач России, ныне являющийся депутатом Государственной Думы, заявил, что размер студенческих стипендий должен соответствовать установленному прожиточному минимуму. Он назвал правильным дать студентам возможность жить и нормально учиться, "не жируя", заметив, что при отсутствии денег на жизнь качество обучения студентов сильно страдает.

Также Онищенко высказался в пользу поощрения хорошей успеваемости студентов и предложил ранжировать размер стипендии в зависимости от учебного заведения, его престижности, качества подготовки и региона.