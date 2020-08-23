В Петербурге отреставрируют 71 дом

На текущей неделе эксперты КГИОП приняли решение в отношении 71 задания культурного наследия. Специалисты «дали добро» на проведение реставрационных и ремонтных работ по сохранению объектов культурного наследия в ходе рабочей группы.

Всего сейчас в плане 71 здание. В проект включены дома в Василеостровском, Центральном, Выборгском, Адмиралтейском, Петроградском, Калининском, Красногвардейском, Фрунзенском, Кировском, Кронштадтском, Красносельском, Пушкинском районах. Полный список можно посмотреть на сайте комитета.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры — это структурное подразделение Правительства Санкт-Петербурга. Ранее КГИОП рекомендовал снести большую часть дома Басевича на Большой Пушкарской. Защитникам дома не удалось убедить застройщика и разработчика проекта в необходиомсти сохранения дома и детского сада.