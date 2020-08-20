В Ленобласти отметили день памяти танкиста Зиновия Колобанова

В среду, 19 августа, жители Ленинградской области отмечали торжественную дату — Деьнь памяти подвига воинов роты тяжелых танков Зиновия Колобанова.

79 лет назад, 19 августа 1941 года танкист Зиновий Колобанов вместе с командой уничтожил на пяти танковых экипажах КВ‑1 более сорока боевых машин противника. Также экипаж старшего лейтенанта Зиновия Колобанова подбил 22 немецких танка. Этот танковый бой сыграл важнейшую роль в героической обороне Ленинграда.

Данное событие считается одним из выдающихся подвигов военной истории страны и потому стало официальным региональным праздником. Правительство Ленинградской области сообщило, что цветы у стелы «Город воинской славы» возлагались в память о подвиге танкиста Колобанова и его товарищей, о подвиге всех героев Великой Отечественной войны.