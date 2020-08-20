В городе Кировске Ленобласти будет построен новый детский сад

20 августа стало известно о том, что в Кировске ведется подготовка документации для строительства нового детского сада на территории жилого комплекса «Кировский посад». Пресс-служба администрации района отмечает, что проект здания сегодня на совещании обсуждал с коллегами глава администрации Кировского района Ленинградской области Алексей Кольцов. На данный момент под учреждение готовится выделенный земельный участок.

На август 2020 года в городе Кировске действует достаточно социальных объектов — дети старше 3 лет обеспечены местами в дошкольные учреждения, однако в будущем власти города прогнозируют прирост населения, в связи с чем и возводится новое здание.