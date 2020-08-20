На Крестовском острове автомобилисты захватывают новую велополосу

В начале августа на Крестовском острове в Санкт-Петербурге, в Приморском парке Победы, появилась новая выделенная двухполосная велодорожка. Для велосипедистов в рамках проекта благоустройства парка в преддверие финала Лиги чемпионов-2021 выделили правую сторону проезжей части на участке Южной дороги, Теннисной аллее, Велосипедной аллее, участке Северной дороги и Рюхиной улице.

Несмотря на то, что полосы обозначены временной дорожной разметкой яркого оранжевого цвета, автомобилисты продолжают парковаться на выделенной полосе, преграждая проезд велосипедистам. Впрочем, знаки, запрещающие паркинг на полосе, еще не установлены, что и создает конфликтную ситуацию.

Павел Хусу, глава «Петербургского велосообщества» напомнил, что дорога или тротуар — не владения автомобилей или пешеходов, а для того, чтобы горожане привыкли в новововведениям, должно пройти время.

На данный момент наибольшее число автомобилей состредоточено у фитнес-центра на улице Южной. Владельцы центра заявляют, что велополоса мешает парковке их клиентов и призывают власти города к удалению разметки, а клиентов — жаловаться в ГИБДД и другие инстанции.

Разметка нанесена Дирекцией по организации дорожного движения с соблюдением всех ГОСТов, согласована со всеми инстанциями, включая ГИБДД. Несмотря на две полосы, направление у полосы одностороннее — за езду в обратном направлении предустановлен штраф в размере 800 рублей.