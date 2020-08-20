Как выживают развлекательные парки Петербурга в период пандемии

С 8 августа в Санкт-Петербурге возобновили работу парки развлечений с аттракционами под открытым небом, однако ограничения все еще действуют. На данный момент посетителей пускают только в средствах индивидуальной защиты, которые разрешается снимать уже непосредственно на аттракционах, а количество посетителей строго ограничено санитарно-эпидемиологическими нормами. Сами сотрудники огорожены от гостей города и петербуржцев защитными экранами.

В 2020 году в связи со вспышкой новой коронавирусной инфекции сезон начался на 4 месяца позже обычного, поэтому бизнес понес значительные убытки. За оставшиеся полтора месяца работы паркам развлечений не удастся восстановиться полностью. Согласно прогнозу специалистов, восстановиться может получиться только к марту 2021 года.

Представитель одного из парка развлечений рассказал, что для сбора минимальных средств на содержание комплекса и выполнение требований Роспотребнадзора была запущена продажа абонементов. Помимо прочих ограничений, владелец отметил, что комплексам пришлось снизить цены на 20-30%.

Крытые парки развлечений и вовсе до сих пор закрыты. Лишь спортивно-оздоровительные объекты получили возможность работы в июле.