Пожарные Гатчины подвели итоги августа

В четверг 20 августа на территории части № 103 в Коммунаре сотрудники пожарной службы Гатчинского района прошли служебную подготовку, поучаствовали в деловой игре и подвели итоги работы.
В рамках встречи для пожарных был подготовлен курс обучающих лекций и вебинаров по усовершенствованию профессионального мастерства, ведущие специалисты выступали с докладами. На конференции обсуждалось введение новой традиции проводов пожарных-ветеранов на пенсию. Теперь для них будет организована церемония награждения под звук сирен. Кроме того была проведена деловая игра по решению пожарно-тактической задачи с помощью современного оборудования.