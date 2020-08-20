Пожарные Гатчины подвели итоги августа

"Сапсан" значительно подешевеет, но только в День знаний

"Сапсан" значительно подешевеет, но только в День знаний

В рамках встречи для пожарных был подготовлен курс обучающих лекций и вебинаров по усовершенствованию профессионального мастерства, ведущие специалисты выступали с докладами. На конференции обсуждалось введение новой традиции проводов пожарных-ветеранов на пенсию. Теперь для них будет организована церемония награждения под звук сирен. Кроме того была проведена деловая игра по решению пожарно-тактической задачи с помощью современного оборудования.

В четверг 20 августа на территории части № 103 в Коммунаре сотрудники пожарной службы Гатчинского района прошли служебную подготовку, поучаствовали в деловой игре и подвели итоги работы.

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