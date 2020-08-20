Петербуржцев ждут жаркие выходные, а отличная погода начнётся уже завтра

21 августа, в пятницу, ожидается потепление до 25 градусов тепла, осадки не ожидаются. Об этом информирует ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Малооблачная погода, с юго-восточным и южным ветром, скорость которого ночью должна быть 1-4 м/с, а днем — 3-8 м/с. Температура воздуха ночью ожидается от плюс 12 до плюс 14 градусов, а в пригородах и окрестностях местами до плюс 9 градусов. Днем в городе должно заметно потеплеть до плюс 23 -25 градусов. Вот что ждёт жителей Петербурга и Ленобласти, а также гостей Северной столицы в последний рабочий день недели.