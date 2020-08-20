Петербургское образование признали одним из самых лучших по стране

Лидирует по этому показателю Москва, а самый низкий показатель по стране у Ингушетии.

Кроме того, Санкт-Петербург стал лучшим по уровню доступности школьного образования. Данный показатель рассчитывается с учетом процента учащихся в сельской местности, в городе и в регионе в целом, а также учитывается процент числа детей, не обучающихся в связи с различными обстоятельствами. Например, из-за плохого материального положения или по состоянию здоровья.

Отмечается, что по этому показателю Москва набрала 198 очков из 200, а Северная столица может гордиться 199 баллами из тех же 200.