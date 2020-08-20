Как избежать слежки через смартфон

Дмитрий Каросанидзе, руководитель группы поддержки продаж сетевых решение компании «Инфосистемы джет», указал некоторые способы отследить местонахождения смартфона даже в выключенном состоянии.

Так, он утверждает, что смартфоны передают информацию при отключенной геолокации, а также в выключенном состоянии. Все полученные данные передаются производителям гаджетов и их сотовым операторам.

Остаётся только один способ избежать слежки – достать из смартфона батарею. Однако почти во всех современных гаджетах это фактически невозможно. Для любителей конспирологии есть ещё один вариант — поместить смартфон в непроницаемый для любых радиоволн чехол.